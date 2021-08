Lionel Messi raconte comment il a annoncé son départ du Barça à sa famille: «Nous avons pleuré tous les deux» (vidéo)

Au lendemain de sa présentation au PSG, qui a tenu le monde du football dans son entièreté en haleine, Lionel Messi est revenu sur les coulisses de son départ du Barça vers la capitale française, dans une interview accordée à la BBC.

« Mon père est rentré à la maison après avoir passé toute la matinée à parler avec Laporta. Quand il m’a annoncé la nouvelle, je me suis senti très mal. Ensuite, je devais me préparer à le dire à ma femme aussi. Nous avons tous les deux pleuré. Puis nous avons dû le dire à nos enfants. On s’est encouragé pour ça. Nous devions le faire de la bonne manière, car en décembre, nous leur avons dit que nous allions rester à Barcelone. Nous savions que cela allait être difficile, surtout pour Thiago (l’aîné, NDLR) », a confié la Pulga.