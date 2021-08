Sylvain Tesson, Marc Petijean... Les poches des Livres du Soir

La panthère des neiges ***

Sylvain Tesson

Au premier degré, voici le récit d’un affût au Tibet : « Je scrutai la bête jusqu’à ce que mon œil se dessèche dans le froid (…) Les yeux me fixèrent. C’était deux cristaux de mépris, brûlants, glacials (…) C’était le plus beau jour de ma vie depuis que j’étais mort. » Mais comme toujours avec Tesson, ce n’est pas un simple carnet d‘aventures ; c’est une voix. L’attente et la nature immense, comme neuve, poussent l’auteur à une introspection philosophique plus marquée, moins badine qu’avec Berezina ou Dans les forêts de Sibérie – « Les bêtes sont des dieux déjà apparus (…) L’affût est une foi modeste » – et les mots que l’auteur couche sur la page sont particulièrement choisis et ciselés, jusqu’à l’imparfait du subjonctif. Un très beau Prix Renaudot.