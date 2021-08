Voyages à l’étranger: de nouvelles régions passent au rouge sur la carte de l’ECDC

La situation se dégrade en France et reste préoccupante dans la péninsule ibérique.

La situation se dégrade en France. L’Hexagone est désormais presque entièrement en rouge sur la carte de l’ECDC suite à la dernière mise à jour effectuée ce jeudi. La seule région à être encore en zone orange est le Centre-Val de Loire.

La situation reste par ailleurs particulièrement préoccupante dans le sud du Vieux Continent, où le Portugal et l’Espagne sont intégralement en zone rouge. D’autres pays, notamment au centre de l’Europe comme l’Autriche et la Pologne, s’en sortent mieux et sont intégralement en zone verte.

