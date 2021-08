Voyages: la quasi-totalité de la France désormais en rouge sur la carte de l’ECDC (carte interactive)

L’ECDC vient de mettre à jour sa carte des voyages. Plusieurs régions d’Europe viennent de passer en rouge. La couleur verte se fait plus rare.

L’ECDC a mis à jour sa carte des voyages ce jeudi matin. La France est désormais presque entièrement en rouge. Seule la région Centre-Val de Loire est toujours en orange. La Bretagne, les Hauts-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté sont passés de la couleur orange à la couleur rouge.

Aux Pays-Bas, la situation se calme un peu. Plusieurs provinces viennent de passer en orange alors qu’elles étaient encore en rouge il y a peu : la Zélande, la Frise, la Groningue et la Drenthe. En Allemagne, deux länder viennent de passer en orange : la Sarre ainsi que la Rhénanie-du-Nord-Westphalie .

En Italie, la Calabre et la Basilicate viennent de passer en rouge. Il n’y a plus que le Molise et la province autonome de Bolzano qui sont toujours en vert sur la carte de l’ECDC.