Intempéries - Les dommages pourraient atteindre quelque 250 millions d'euros pour les assurés d'Ethias

Ce montant, encore susceptible d'évoluer, ne tient pas compte de la réassurance et de l'accord conclu entre le secteur des assurances et le gouvernement wallon, et ne correspond donc pas au montant qu'Ethias va devoir in fine débourser.

À ce jour, Ethias a enregistré environ 10.000 déclarations de sinistres pour les trois régions du pays, essentiellement en assurance incendie et auto. "Si pour les particuliers (pour lesquels environ 7.000 déclarations ont été introduites), il ne rentre quasi plus de nouvelles déclarations, pour les entreprises et les collectivités publiques, un certain nombre de dossiers doivent encore rentrer", précise l'assureur dans un communiqué.