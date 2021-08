Xior reprend avec succès une entreprise espagnole

Xior possède 99,9% de SPS qui restera cotée à la Bourse de Madrid et conservera le statut spécial espagnol de Socimi. SPS détient trois résidences pour étudiants à Madrid, Malaga et Séville soit plus de 725 lits.

Xior avait déjà annoncé début juillet le lancement d'une offre publique d'achat sur SPS, avec un prix de 2,3417 euros par action.

Xior est spécialisée dans le logement étudiant en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne et au Portugal et est l'un des plus grands acteurs du marché du logement étudiant dans notre pays, avec des logements à Gand, Louvain, Anvers, Bruxelles, Hasselt et Liège.