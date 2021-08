Il était une fois dans la bande dessinée

Un western sans héros, où l’ombre de la vérité se cache derrière les regards... - Hoochie Coochie.

Cousin Dalton de Robert Crumb, le Suisse Alex Baladi a pris ses premières leçons de morale dans Le Trésor du lac d’argent de Winnetou et Les Mystères de l’Ouest de James West. Mais c’est Mon nom est personne , qui a ouvert l’adolescent à la beauté ténébreuse du Far West. Dans son nouveau roman graphique, Revanche , l’auteur explose les cadrages, dramatise les silences et arrache des larmes de plomb à son crayon pour mettre en scène ce qui ressemble à un braquage de banque façon Sergio Leone.

Fine gâchette, son bandit est derrière les barreaux, le nez abîmé, l’œil en cocard. Il se serait rendu, alors qu’il n’existe pas un cow-boy plus rapide que lui, ni de la main droite, ni de la main gauche. Ce geste laisse le shérif perplexe, à raison…