Carte blanche: plus les salaires sont liés aux résultats de l’entreprise, plus les inégalités salariales augmentent

Les inégalités salariales augmentent sous la pression de l’évolution technologique, de la mondialisation et du commerce, ainsi que de la déréglementation institutionnelle. En plus de poser des problèmes d’équité, les inégalités ont des effets négatifs sur l’économie dans son ensemble. La raison de ces inégalités peut de plus en plus souvent être attribuée aux entreprises et à la manière dont elles fixent les rémunérations. Les disparités en matière de productivité mais aussi de chiffre d’affaires sont de plus en plus importantes entre les entreprises, en raison de l’émergence d’entreprises superstars, ce qui a pour conséquence de désolidariser davantage la croissance économique du bien-être et de la rémunération des travailleurs.

La rémunération totale – qui comprend les primes et les avantages extra-salariaux – est encore plus inéquitable que les salaires, mais les études à ce sujet sont plus rares. Les primes et avantages profitent principalement aux plus gros salaires : dans l’UE, environ 8-10 % de la rémunération des travailleurs les mieux payés est composée de primes, contre 4 % pour le travailleur médian. Les travailleurs de la fourchette basse des salaires bénéficient rarement de primes, contrairement au personnel du haut de la fourchette, qui se voit octroyer des primes considérablement plus élevées. Ces différences conduisent à une répartition plus asymétrique et inégale des salaires.