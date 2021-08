Pantelleria, le refuge rêvé de Giorgio Armani

Federico est un loup de mer dont le crâne rasé est balafré sur sa moitié par une cicatrice, souvenir du jour de sa nouvelle naissance. En 1972, il a débarqué sur l’île avec sa famille. Son grand-père vendait du raisin sec de Pantelleria dans une petite épicerie de Monza, en Lombardie. Du fait de sa qualité exceptionnelle, ce produit parcourait toute l’Europe à des prix incroyables. L’homme ramenait toujours des récits passionnants de cette île distante, de taille modeste et plus proche de la Tunisie que de l’Italie. Là-bas, pas de plages de sable et un caractère sauvage ; rien que la mer, le vent et des terres de lave. A l’époque, les touristes se faisaient très rares et on n’y arrivait pratiquement qu’à des fins commerciales ou militaires. La famille de Federico a acquis une maison, point de départ d’une histoire d’amour avec ce morceau de terre. Peu après, ils ont vu débarquer un homme grisonnant, qui a définitivement métamorphosé ce lieu.