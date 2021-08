Lazare ressuscite le concile de Nicée

Non, il ne faut pas nécessairement être versé en théologie chrétienne pour apprécier le dernier roman de James Morrow, mais, c’est vrai, ne pas être totalement vierge, ça aide un peu. Et si vous l’êtes, vierge ? Ne vous en faites pas : foncez, James Morrow vous fournit les connaissances nécessaires et, de toute façon, il noie la controverse de Nicée sur la consubstantiation du Christ et de Dieu dans un océan d’humour. Car ce livre est une incroyable satire qui, derrière le sourire ironique, met à mal les polémiques byzantines, alambiquées, tortueuses qui ont agité le monde chrétien, de l’arianisme au catharisme, du nestorianisme au protestantisme et qui ont tué des milliers et des milliers de personnes.