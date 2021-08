Zurich Insurance: son bénéfice bondit avec la baisse des frais liés au Covid

L'assureur suisse Zurich Insurance a estimé à "entre 150 et 200 millions de dollars" sa facture pour les inondations en Allemagne, lors de la publication de résultats semestriels bien meilleurs que prévu grâce à la baisse des dépenses liées au Covid-19.

Sur les six premiers mois de l'année, la diminution de ces dépenses a "plus que compensé" la hausse des frais pour les catastrophes naturelles et intempéries, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Son bénéfice net semestriel a ainsi bondi de 86% sur un an, à près de 2,2 milliards de dollars, tandis que son bénéfice opérationnel a grimpé de 60%, à 2,7 milliards.

Le groupe a ainsi dépassé les prévisions des analystes interrogés par l'agence suisse AWP qui tablaient en moyenne sur 1,9 milliard de dollars de bénéfice net et 2,5 milliards de résultat d'exploitation.

Les frais liés à la pandémie ont nettement diminué, retombant à 73 millions de dollars contre 686 millions au premier semestre 2020.

Dans le détail, les dépenses ont augmenté en assurance vie avec les indemnisations pour les décès liés au Covid, notamment en Amérique latine. Mais les dépenses en assurances dommages ont en revanche reflué.