Face à ses démons

Lucius Shepard est mort en 2014 déjà, à 70 ans. Mais il nous a légué une œuvre éternelle, dense, dure, fantastique, ancrée dans le réel le plus brut et dans les rêves les plus fous.

En français, on découvre encore des textes qui n’avaient jamais été traduits. Comme cette novella, Le livre écorné de ma vie, que Le Belial’, bel éditeur spécialisé en science-fiction, nous permet de découvrir. Et c’est un bonheur. Mais un bonheur dangereux. C’est que l’univers de Shepard est plein de chausse-trappes, d’embûches, de labyrinthes menaçants, d’ombres, de fantômes. On s’y englue comme dans des mangroves, et ça nous fait dresser les cheveux sur la tête. Thomas Cradle est un auteur de fantasy à succès (un double de Shepard ?). Il découvre par hasard un bouquin, La forêt de thé, écrit par un type qui s’appelle Thomas Cradle, édité chez le même éditeur que lui, qui a fréquenté la même université que lui et qui est né dans la même ville. L’histoire du livre est une lente descente sur le fleuve, à travers le Laos et le Cambodge, vers cette fameuse forêt ultime.