Edward Still avant Charleroi-Antwerp: «Mon vécu n’est qu’une petite histoire de ce match»

Avec des temps de passage très raisonnables après trois rencontres de championnat (5/9) pour une équipe en reconstruction, le Sporting de Charleroi s’apprête à défier l’Antwerp, qui vient d’étriller le Standard (2-5) grâce à un quintuplé de Frey. « Il n’y a pas de plan anti-Frey, tout comme il n’y en avait pas contre Henry la semaine dernière. On a réalisé une analyse collective de l’adversaire et c’est seulement dans un second temps que le staff a préparé les cas individuels. Ici, on connaît les forces et faiblesses de notre adversaire et on devra imposer notre jeu », pointait Edward Still ce jeudi en conférence de presse. Et même si l’actuel meilleur buteur du championnat arrivera en pleine confiance après son festival du week-end dernier, cela ne change rien. « On est concentré sur ce qu’on doit faire. C’est important de connaître notre adversaire, mais ce sera à nous de faire ce qu’on veut faire.