Incendies: pourquoi les forêts belges sont-elles mieux protégées?

Aussi impressionnants qu’ils étaient, les feux de forêt qui ont touché l’an dernier les Hautes Fagnes ou plus récemment la réserve naturelle de Brecht en Campine anversoise n’ont rien à voir avec les incendies dramatiques qui touchent le sud de l’Europe. Si plusieurs hectares sont partis en fumée, ces feux ont été relativement vite circonscrits, limitant les dégâts pour la faune et la flore locales. Une situation qui reste pour l’heure la norme en Belgique où l’on estime le risque de feu de forêt relativement limité. « C’est essentiellement dû aux conditions climatiques plus humides dans nos contrées que le long du pourtour méditerranéen », explique Quentin Ponette, professeur de sylviculture à l’UCLouvain. « En effet, les sécheresses sont les périodes les plus propices au déclenchement de ces incendies qui se propagent par le sol et le sous-étage des forêts, constitué d’une végétation plus dense et sèche.