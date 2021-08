D1A: les Sérésiens doivent apprendre et vite

S’ils ont démarré en trombe la saison dernière, enchaînant deux succès avec huit buts à la clé, Emilio Ferrera n’a cessé de répéter que son noyau manquait d’expérience en D1B et qu’il fallait donc s’attendre à connaître des creux. Ce fut le cas. Seraing a énormément encaissé et une série de défaites s’accompagnait souvent d’un court enchaînement de contre-performances. Les problèmes défensifs furent réglés en fin de championnat, ce qui lui a permis de conquérir la deuxième place et de décrocher les barrages. Une preuve que les joueurs ont su s’adapter à un niveau qui leur était alors inconnu en 5 mois à peine. L’apprentissage fut rapide et aujourd’hui, ils doivent recommencer de zéro. La D1A est encore plus exigeante et seuls Ibrahima Cissé et Benjamin Boulenger, un peu, savent de quoi il en retourne. Les autres ? Beaucoup évoluaient encore en D1 Amateurs il y a 14 mois à peine.