L’Italien Fabio Aru (Qhubeka NextHash), 31 ans, a annoncé que le Tour d’Espagne qui débute samedi et qui s’achève le 5 septembre est la dernière course de sa carrière.

Vainqueur de la Vuelta en 2015 et 4e en 2014, Fabio Aru compte neuf victoires professionnelles à son palmarès. Il aura disputé six grands Tours finissant deuxième du Giro en 2015 et 3e en 2014. Aru avait aussi terminé 5e du Tour de France 2017 (avec une victoire d’étape à la clé).