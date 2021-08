Coronavirus: l’ivermectine, une molécule prometteuse toujours en attente de résultats scientifiques

L’université d’Oxford a inclus l’ivermectine dans son large essai clinique Principle. De même, l’essai clinique Together va chercher à en établir l’efficacité antivirale et anti-inflammatoire dans le traitement du covid. Dans l’attente de ces résultats, la prudence reste de mise. Une étude égyptienne vient d’être invalidée.

Décodage

C’est un antiparasitaire à l’action anti-inflammatoire qui permet de soigner des infections dues à certains vers microscopiques comme la gale ou la cécité des rivières (onchocercose). Et c’est aussi le lieu d’une controverse qui dure depuis des mois et agite les réseaux sociaux, entre les adeptes de cette molécule qui pensent dur comme fer qu’elle est efficace contre le covid et ceux qui estiment qu’en l’absence d’essais cliniques robustes à ce jour, rien ne permet de l’affirmer. Son nom : ivermectine.