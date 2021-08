Tour du Danemark: Remco Evenepoel remporte la 3e étape malgré une sortie de route (vidéo)

Plus de peur que de mal pour le coureur de Deceuninck-Quick Step qui s’est imposé jeudi.

Remco Evenepoel a remporté la 3e étape du Tour du Danemark entre Tonder et Vejle sur 219,2 km jeudi. Le coureur de Deceuninck-Quick Step s’est imposé avec 1 : 29 secondes d’avance sur Tosh Van der Sande (Lotto Soudal) et 1 : 32 sur Nick van der Lijke (Riwal Cycling Team) et prend la tête du classement général.

Parti avec Soren Kragh Andersen et Casper Pedersen (Team DSM), Mike Teunissen (Jumbo-Visma) et Julien Bernard à 32 km de l’arrivée, Remco Evenepoel manquait un virage dans une descente et continuait tout droit.

Le Brabançon flamand bénéficiait cependant du travail de ses équipiers pour revenir sur ses anciens compagnons d’échappée à 19 km de l’arrivée. Evenepoel plaçait l’attaque fatale à 17 km de la ligne, au début de la première des trois boucles du circuit final.