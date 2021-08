Après un an et demi de bataille juridique avec la Fédération, les Gaumais sont de retour en D1B. Retour sur un club qui a relancé une équipe à peine deux semaines avant la reprise.

Le coach Christophe Grégoire (à gauche) et le directeur sportif Tom Van den Abbeele (à droite) entourent Din Sula, arrivé cet été de Waasland-Beveren. @Anthony Dehez/Belga

Ce dimanche, l’Excelsior Virton retrouvera son stade fétiche du Faubourg d’Arival et la D1B pour la première fois depuis le 28 février 2020. Entre-temps, le matricule 200 a mené un long et fastidieux combat juridique face à la fédération dont il a fini par sortir vainqueur. Retour sur la descente aux enfers et l’incroyable retour aux affaires des Gaumais qui ont relancé une équipe à peine deux semaines avant la reprise.

