Héritage: Kurt Cobain, le rap et la génération Z

Les ados d’aujourd’hui écoutent-ils Nirvana ? Demandons-leur : « Nirvana, c’est chouette, nous dit Hélène, 22 ans. J’ai un peu écouté quand j’avais 16-17 ans, parce que c’est le truc un peu vintage qui fait cool. On est beaucoup à écouter ça à 16 ans et limite on écoute plus ça parce que ça fait cool et deep que par réel intérêt de leur musique. Je pense que c’est toujours à la mode chez les jeunes qui veulent montrer qu’ils écoutent de la vieille bonne musique et qu’ils connaissent les classiques. »