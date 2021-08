Pukkelpop 1991, 10 h du matin: «Un air effronté»

Journaliste aux services Culture et Médias

Si le Pukkelpop n’aura toujours pas lieu cette année, il y a trente ans, il accueillait Nirvana sur le coup de… 10 heures du matin. Le groupe, quasiment inconnu alors, n’était d’ailleurs pas supposé jouer. Il a remplacé les oubliés Limbomaniacs au pied levé, raison pour laquelle son nom n’est pas sur l’affiche. On parle d’un temps où les festivals se déroulaient sur une seule journée et une seule scène, avec moins de dix groupes essentiellement rock et chevelus.