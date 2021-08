Kim Clijsters doit encore reporter son retour

Ce ne sera pas encore pour cette fois ! Alors qu’elle avait envisagé, ou plutôt espéré, retrouver la compétition officielle au tournoi de Cincinnati, la semaine prochaine, avant de disputer l’US Open, qu’ellle a remporté à trois reprises (2005, 2009 et 2010) et qui débutera dans dix-sept jours, Kim Clijsters, aujourd’hui 1091e au classement mondial, doit à nouveau reporter un retour qui semble de plus en plus compromis au fil des forfaits. Ce sont déjà ses… onzième et douzième depuis qu’elle s’est lancée dans un improbable come-back, annoncé il y a près de deux ans à la surprise générale, et entamé, dans la douleur, déjà, début 2020, juste avant que la pandémie de Covid 19 vienne rapidement modifier ses plans.