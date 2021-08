Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 a engrangé 3,53 pc depuis le début du mois d'août

AB InBev (52,46) était en hausse de 0,48 pc, KBC (70,82) et Ageas (44,61) reculant par contre de 1,31 et 1,39 pc. Proximus (17,50) était positive de 0,11 pc et Telenet (31,82) négative de 0,31 pc tandis que Orange Belgium (19,76) cédait par ailleurs 1,10 pc, Bpost (8,51) remontant de 0,53 pc. Elia (104,20) gagnait 0,10 pc, ce que perdait Melexis (101,00) tandis que Colruyt (48,20) reperdait 0,31 pc à l'inverse de Ahold Delhaize (28,31) qui ajoutait 2,04 pc aux 3,3 pc déjà engrangés la veille. Aperam (53,64) ne gagnait plus que 0,11 pc tandis que Umicore (59,80) progressait de 0,50 pc.

Hors indice, Sipef (49,85) bondissait de 4,7 pc, Kinepolis (45,32) regagnant 2,4 pc tandis que Jensen (31,50) et Van de Velde (24,50) s'appréciaient de 3,3 et 2,1 pc. Unifiedpost (16,48) et Euronav (6,68) chutaient par contre de 3,2 et 2,9 pc, Ontex (9,31) et Ekopak (17,80) cédant 1,2 et 1,3 pc. Biocartis (3,86) et Acacia Pharma (2,27) étaient enfin positives de 3,5 et 2,7 pc contrairement à Oxurion (2,05) et MDxHealth (1,22) qui abandonnaient 4,6 et 1,6 pc.