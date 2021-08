Incendies: une solidarité en constante mutation dans l’Union européenne

Les avions français sont mobilisés un peu partout dans cette lutte sans relâche contre les feux de forêt en ce mois d’août. Jeudi, deux d’entre eux partaient vers l’Algérie.

Pas de répit, puisque trois autres sont mobilisés en Grèce et partiront vers l’Italie dès qu’ils auront fini. Athènes avait envoyé ses propres avions pour aider les Italiens fin juillet. En début de semaine, l’état des lieux de la Commission confirmait que tout le monde aidait avec ce qu’il avait : neuf avions, 200 véhicules et 1.000 pompiers fournis par Chypre, la France, la République tchèque, la Roumanie. L’Allemagne, la Pologne, l’Autriche, la Slovaquie et à nouveau la France ont aussi proposé d’envoyer plus de forces vives. Et ce n’est pas de trop : l’Albanie, la Turquie, la Macédoine du Nord sont également en feu, les besoins sont nombreux.