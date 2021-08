Inondations: la double peine pour des centaines de sinistrés non assurés

Presqu’un mois que le drame a eu lieu et toujours les mêmes frissons lorsque Michelle Larondelle passe le pas de sa petite maison ouvrière, située à Pepinster, à quelques mètres du confluent de la Hoëgne et de la Vesdre, une des zones les plus dramatiquement touchées. Au rez-de-chaussée, où l’eau a atteint 2 mètres 20 de hauteur, il ne reste rien. Ou si. Un peu de boue séchée sur le sol nu, des morceaux de plâtre en lambeau sur les murs et dans la pièce du fond, quelques planches de bois installées sur le vieux plancher branlant et qui tracent un chemin vers le jardin. Dans la pièce d’à côté, le sol n’a pas résisté. Un trou béant remplace la salle de bain. « On pensait faire une grande piscine », plaisante une des filles de Michelle. Une bonne humeur malgré tout, qui encourage Henri, le mari de Michelle et son beau-fils, occupés aux travaux. « On a déplafonné, on n’a pas le choix, il faut que ça sèche ! » Ils le savent, ils ne recevront pas d’assistance.