Le Royal Festival de Spa qui se poursuit jusqu’au 22 août accueillait les créations de « Normal » et « La nostalgie des blattes ». Deux spectacles portés par trois formidables comédiennes.

Trois formidables personnages de femmes sont au menu des deux créations que proposait cette première semaine le Royal Festival de Spa. Dans Normal, Karen de Paduwa, naine comédienne (et non pas comédienne naine), flanque une solide dégelée à nos préjugés. Se proclamant fièrement première comédienne handicapée professionnelle du pays, elle titille son public : « Handicap… Vous n’aimez pas ce mot-là, hein ? » Et voilà qu’elle se lance dans une étonnante explication de la genèse du mot.