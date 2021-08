Premier League: Sambi Lokonga va découvrir un nouveau monde

La Premier League, qui reprend ce week-end, ne compte plus autant de Belges qu’auparavant. Mais ils sont encore nombreux (12 et même 13 en comptant Charly Musonda à Chelsea, avant un 14e avec Lukaku) et cette saison, la famille noir-jaune-rouge d’Angleterre compte deux nouveaux membres avec Rocky Bushiri (Norwich City) et Albert Sambi Lokonga, acheté par Arsenal pour environ 18 millions d’euros. C’est ce vendredi que l’ex-Anderlechtois devrait faire ses grands débuts à l’étranger, lui qui vient de participer à deux amicaux de haut niveau face à Chelsea et Tottenham. Contre les Spurs, Mikel Arteta l’a d’ailleurs fait jouer une bonne partie du match en l’absence de Thomas Partey (blessé)… que Sambi Lokonga pourrait donc remplacer dans le onze de base ce vendredi soir face à Brentford ! Un déplacement qui a tout d’un piège dans l’ouest de Londres, face à un promu aux accents danois (sept joueurs + le coach Frank Thomas) qui a obtenu sa montée à Wembley, lors des playoffs en Championship (D2).