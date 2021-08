Solidarité intercommunautaire: «J’espère que ce qui ressortira de tout ceci, ce sera une meilleure entente entre nous»

Qu’ils soient belgicains ou flamingants, nos compatriotes du nord du pays sont nombreux à être descendus au chevet des sinistrés wallons. « Ce qui ce passe ici, c’est humain, pas politique », disent-ils souvent, non sans jeter parfois quelques regards critiques sur la manière dont la coordination est gérée sur place.

Pour Begoña, Harald et Lieve, les querelles communautaires ne sont rien face à la solidarité qui s’impose. - Mathieu Golinvaux.

Reportage

J’ai été frappée par le nombre de flamands qui sont venus toquer à ma porte pour me demander si j’avais besoin d’aide. Franchement, je ne sais pas si les Wallons seraient capables d’aller faire la même chose en Flandre. » Comme cette dame croisée à Pepinster, nombreux sont les sinistrés et les volontaires qui dressent le même constat : de Verviers à Angleur, on trouve des Flamands à tous les coins de rue ou presque. Comme ici, à Trooz, dans un local du Patro où une joyeuse bande de volontaires est descendue depuis le nord pour faire tourner une cantine.