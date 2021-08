Les incendies ravageurs qui ont rasé plus de 100.000 ha de forêts en Grèce ont poussé le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis à intervenir pour la deuxième fois en quatre jours devant les médias.

La plus grande catastrophe écologique depuis des décennies. » Ce leitmotiv, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis l’a utilisé lors de la conférence de presse de deux heures du jeudi 12 août pour désamorcer les critiques qui gagnent dans le pays. Devant un parterre de journalistes grecs et étrangers, le leader de la Nouvelle Démocratie (droite) a donc martelé les éléments de langage au cœur de sa communication depuis plus de dix jours que la Grèce est la proie des flammes.