Romelu Lukaku est de retour à Chelsea: «J’ai davantage de maturité qu’à l’époque»

C’est désormais officiel : Romelu Lukaku retourne à Chelsea, un club qu’il avait quitté en 2014. L’Inter Milan et le vainqueur de la dernière Ligue des champions ont officialisé jeudi le transfert du Diable rouge qui a signé un contrat de cinq ans avec les Blues.

Dans la foulée, l’attaquant a livré ses premières impressions sur le site internet des Blues.

« Je suis heureux et chanceux d’être de retour dans ce merveilleux club », a déclaré Lukaku. « Cela a été une longue aventure pour moi. Je suis venu ici quand j’étais jeune et quand j’avais beaucoup à apprendre. Maintenant, je reviens avec beaucoup d’expérience et avec plus de maturité.

La relation que j’ai avec ce club signifie tellement pour moi, comme vous le savez. J’ai soutenu Chelsea quand j’étais enfant et maintenant, être de retour et essayer d’aider ce club à gagner plus de titres est un sentiment incroyable.