Climat: l’affolante comptabilité des feux de forêt en Europe

Les feux de forêt ont été beaucoup plus nombreux cette année en Europe – et ce, dès le mois de mars, comme l’ont noté nos confrères du Financial Times sur base des données collectées par le Système européen d’information sur les incendies de forêt (Effis, selon l’acronyme anglais). Au début août, l’Effis avait ainsi enregistré plus de 1.100 feux, soit 300 de plus que la moyenne annuelle pour la période 2008-2020. Si ces incendies frappent, comme chaque année, les pays bordant la Méditerranée, la répartition géographique des dommages est, cette fois, un peu différente. Si on se rapporte au nombre d’hectares brûlés, la Grèce et l’Italie ont été deux fois plus affectées qu’en moyenne sur la période 2008-2020. La superficie détruite est également plus importante en France. En revanche, les dommages ont été, cette année, sensiblement moins importants en Espagne et, surtout, au Portugal.