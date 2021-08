Inondations: plus de 155.000 tonnes de déchets à liquider en un an

Le gouvernement wallon lance l’opération « gestion des déchets » après les inondations de juillet. Une montagne de 155.000 tonnes « au minimum ». Tout cela en un an. Coût : 30 millions d’euros, estime-t-on à ce stade. On fera appel au privé.

Après, jeudi matin, l’accord avec les assureurs sur l’indemnisation des sinistrés – lire par ailleurs –, les partenaires du gouvernement wallons (pour rappel, une coalition PS-MR-Ecolo) se sont entendus dans l’après-midi sur le dossier « gestion des déchets » – 155.000 tonnes, quand même… –, là toujours après les inondations de juillet.

Céline Tellier (Ecolo), ministre wallonne de l’Environnement, recadrait, dans un communiqué aux rédactions, après la conclusion des travaux en intercabinets : « Les inondations auxquelles de nombreuses communes wallonnes ont été confrontées à la mi-juillet 2021 ont généré, pendant la phase de crue, et vont encore générer, après nettoyages et reconstruction, des quantités très importantes de déchets qu’il est à présent nécessaire de traiter dans les meilleures conditions possible ».