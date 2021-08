Romelu Lukaku de retour à Chelsea: la pièce manquante des Blues

Les ambitions débordantes de Chelsea et les besoins économiques de l’Inter Milan ont accouché de l’un des transferts de l’été. Huit ans après son dernier match sous la vareuse londonienne, Romelu Lukaku est de retour chez les Blues pour franchir un nouveau palier et mettre la Premier League à ses pieds.

En compétiteur patenté qu’il est, Romelu Lukaku demeure un homme de défis, de challenges, de paris. Depuis sa plus tendre enfance, le colosse belge n’a jamais cessé de cultiver l’art du travail bien fait, se remettant sans cesse en question et cherchant toujours le petit détail qui fera la différence. Si l’attaquant n’a pas été épargné par ses nombreux détracteurs pendant sa carrière, ceux-ci ont été contraints de fermer leur clapet au vu des deux saisons remarquables du principal intéressé sous la tunique de l’Inter Milan. Deux saisons qui ont définitivement changé le cours de l’histoire. De son histoire. De sa vie, même. Après avoir mis la Botte à ses pieds, Lukaku revient par la grande porte en Angleterre. Là où il s’est fait un nom à l’échelle internationale. Là, aussi, où son histoire d’amour avec Chelsea est restée trop longtemps en suspens. A 28 ans, le Diable rouge a tout ce qu’il faut pour corriger le tir car il ne fait aucun doute que les prochaines pages risquent d’être les plus belles, les plus riches, voire les plus accomplies.