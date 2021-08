Stelios Andreou a trouvé sa place à Charleroi: «Si tu ne prends pas de risques, tu ne feras jamais la différence»

Sous des abords décontractés et un regard encore juvénile, Stelios Andreou sait ce qu’il veut. Cet été, il n’a pas hésité à franchir le pas et couper le cordon familial pour tenter une première expérience à l’étranger. Il n’a pourtant derrière lui qu’une saison complète au sommet de la compétition chypriote et deux petites sélections nationales à son CV tout juste naissant. Il est vrai qu’Edward Still a tout de suite trouvé les mots pour le convaincre.

Stelios, commençons par le tout début : pourquoi avoir choisi Charleroi ?