Toutes les spéciales sur Auvio

Toutes les spéciales seront commentées en direct par Olivier Gaspard sur Auvio. Dans sa tâche, le journaliste sera aidé par deux consultants de choc: Lionel Hansen, l’excellent ingénieur qui réussit le tour de force d’offrir des analyses à la fois techniques et grand public et Guillaume de Mévius qui connaît très bien les spéciales belges pour les sillonner, souvent en tête, au volant d’une Skoda Fabia. En plus de la plateforme Auvio, Tikip diffusera également la Power Stage dimanche à partir de 12h00. 11,21 km chronométrés au terme desquels on espère célébrer la victoire de Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe.