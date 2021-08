Conference League: La Gantoise disputera les barrages face à Rakow

La Gantoise, qui restait sur cinq matches sans victoire, s’est qualifiée pour les barrages de la Conference League jeudi à Riga. Après avoir concédé le partage à domicile (2-2), les Buffalos se sont imposés grâce à un but de Joseph Okumu (73e). Lors des barrages, Gand affrontera Rakow, qui a éliminé le Rubin Kazan, réduit à dix suite à l’exclusion de Ilya Samoshnikov (106e). La formation polonaise s’est imposée 0-1 grâce à un but de Vladislavs Gutkovskis dans les prolongations (111e).

Par rapport au match aller, Hein Vanhaezebrouck a aligné une équipe à vocation offensive et a placé devant la défense un duo composé de Vadis Odjidja et de Julien de Sart, qui ont pris la place de Sven Kums et d’Adewale Oladoye. Au coup d’envoi, les Buffalos ont confirmé leurs intentions avec Gianni Bruno, qui a profité de l’espace libre devant lui (3e), et Andrew Hjulsager, qui a obligé Vytautas Cerniauskas à effectuer un arrêt (5e). Gand était le maître du jeu et Riga éprouvait du mal à garder le ballon dans son groupe.