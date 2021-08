Un garçon de 16 ans retrouvé mort à Ostende après plusieurs heures de recherche

Après des recherches qui ont duré plusieurs heures au large d’Ostende, le corps sans vie d’un garçon de 16 ans originaire de Bruxelles a été retrouvé jeudi soir. Cette information est confirmée par le chef de la police de la zone d’Ostende et le maire par intérim d’Ostende. La victime a disparu dans le courant de l’après-midi alors qu’elle était allée se baigner dans la mer avec des amis.

Depuis environ 16h30, tous les moyens possibles ont été déployés à Ostende pour retrouver l’adolescent. Un hélicoptère de sauvetage a tourné en permanence autour de la digue ouest, tandis que plusieurs bateaux ont également cherché la personne qui s’est noyée. Dans le même temps, la police locale et les sauveteurs ont fouillé la plage et la digue. Cependant, la recherche massive n’a pas abouti. À partir de 18h30, l’opération de recherche s’est progressivement déplacée vers l’Oosteroever et Bredene. Les services d’urgence ont tenu compte du courant.