Romelu Lukaku, un retour par la toute grande porte à Chelsea

A 28 ans, Romelu Lukaku aurait-il atteint l’âge de raison ? Après avoir succombé à la passion des tifosi de l’Inter Milan pendant deux saisons lors desquelles il s’est épanoui en tant que star mondiale, l’attaquant belge est de retour à la maison. Chez lui, à Londres. Là où il a découvert le football de très haut niveau, aux côtés de Frank Lampard, John Terry, Petr Cech… et de son idole Didier Drogba. Une occasion unique aux allures de revanche sur le passé qu’il n’entend pas gâcher. Car, à force de travail et d’obstination, son niveau et ses attentes n’ont fait que décupler. A l’image de sa mentalité de vainqueur, qu’il tient de son père Roger, ancien footballeur professionnel. « Je suis très heureux et béni d’être de retour dans ce merveilleux club », savourait le principal intéressé, quelques instants après avoir apposé sa signature en bas du contrat le liant à Chelsea jusqu’en 2026. « Cela a été un long voyage pour moi avec des hauts et des bas.