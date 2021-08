Anderlecht qualifié pour les barrages de la Conference League: «La tâche sera plus dure dans les semaines à venir», annonce Kompany

L’entraîneur du Sporting d’Anderlecht ne veut pas penser au but encaissé en fin de rencontre qui a terni l’image de la fin de match des Mauves face à Laçi.

Vincent Kompany s’est montré plutôt satisfait du travail effectué par sa phalange jeudi soir contre les Albanais de Laçi (2-1) et ce malgré une fin de seconde mi-temps ternie par un but encaissé. « Je ne laisse pas cette fin de match atténuer le reste, on a fait le travail en vue de la prochaine étape », a déclaré l’entraîneur du Sporting d’Anderlecht en conférence de presse après la qualification de son équipe pour les barrages de la Conference League.

Après une victoire 0-3 à l’aller, le RSCA a assuré l’essentiel devant un Lotto Park rempli au tiers de sa capacité mais malgré tout bruyant. Peu inquiété durant la première heure de jeu par le 4e du dernier championnat albanais, le Sporting a toutefois encaissé un but dans les dernières minutes.