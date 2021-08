Météo: fin de semaine sous le soleil et la chaleur

Samedi, le temps restera généralement sec avec du soleil, plus généreux dans le sud du pays, et quelques champs nuageux en plaine. Les maxima seront compris entre 21 et 25 °C.

L’Institut royal météorologique (IRM) prévoit une journée assez ensoleillée, vendredi, malgré des champs nuageux passagers. Le temps restera sec. Les maxima seront compris entre 20 °C en bord de mer et 25 °C dans l’extrême sud du pays. Le vent sera le plus souvent modéré de secteur ouest à sud-ouest en basse et moyenne Belgique et d’ouest à nord-ouest en haute Belgique.

Dans la soirée, les éclaircies gagneront du terrain. En fin de nuit, davantage de nuages bas arriveront toutefois sur le nord et le nord-ouest du pays. Par endroits, de la brume pourrait se former. Au sud du sillon Sambre et Meuse, quelques bancs de brouillard seront possibles. Ailleurs, le ciel restera peu nuageux. Les minima se situeront généralement entre 10 et 14 °C. Dans certaines vallées de l’Ardenne, les températures pourront descendre jusqu’à 7 °C. Le vent deviendra faible et variable dans l’intérieur du pays et plutôt modéré de sud-ouest au littoral.