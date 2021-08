Grèce: les incendies sont maîtrisés, selon les pompiers

Les violents incendies qui ont ravagé plus de 100.000 hectares en Grèce depuis la fin juillet sont maîtrisés, a assuré vendredi à l’AFP un porte-parole des pompiers.

« Depuis hier (jeudi), il n’y a plus de front actif majeur, juste des poches éparses », a déclaré à l’AFP un porte-parole des pompiers, et ceci grâce aux précipitations tombées sur plusieurs régions et à la chute des températures.

Les équipes de pompiers déployés par centaines, avec des renforts étrangers, restaient toutefois en alerte face aux risques de résurgence sur l’île d’Eubée, frappée la plus durement par ces feux, et dans la région d’Arcadie, sur la péninsule du Péloponnèse, selon la même source.

Des vents importants sont attendus durant le week-end, susceptibles de propager rapidement d’éventuels départs de feu.