Marc Van Ranst sur la situation sanitaire: «Il ne faut pas faire peur en permanence»

Entre le 3 et le 9 août, 1.787 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 10 % par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour vendredi matin. Sur la même période, 3,6 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (-4 %) alors qu’entre le 6 et le 12 août, il y a eu en moyenne 51 admissions à l’hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une hausse de 32 % par rapport à la période de référence précédente. Au total, 475 personnes sont encore hospitalisées en raison du covid, dont 132 patients traités en soins intensifs.