Dernière chance pour aider une entreprise touchée par la crise

Le clap de fin du « tax shelter covid-19 » est prévu le 31 août prochain. Plus que deux semaines donc pour ceux qui se tâtent encore. Ce mécanisme, inspiré de celui qui existe depuis plusieurs années pour le secteur culturel (et étendu depuis pour les start-up et scale-up), fait partie de la batterie de mesures mises en place durant la crise sanitaire par le gouvernement pour aider les entreprises en difficulté. Une première version avait déjà été lancée en juillet 2020 pour les sociétés touchées par le premier confinement. Ici, il s’agit d’un coup de pouce destiné à celles qui ont accusé le coup durant la deuxième vague de la pandémie.

Seules les PME concernées