L’accident de l’Ever Given dans le canal de Suez a toujours des conséquences

La procédure de règlement des dommages causés par le porte-conteneurs Ever Given, qui s’est échoué dans le canal de Suez en mars dernier, n’est pas près d’aboutir. Entre-temps, le géant a tout de même été déchargé. Aujourd’hui, des milliers de conteneurs attendent leurs acheteurs à Rotterdam. Mais ça risque d’être long.

Pendant près d’une semaine, en mars, l’Ever Given a obstrué le canal de Suez, principale voie navigable entre l’Europe et l’Asie, bloquant jusqu’à 300 bateaux des deux côtés du canal. - AFP.

Pour l’entreprise de transport LSA Logistics de Karlsruhe, il devait s’agir d’une banale livraison au départ de l’Asie, une expédition comportant un voyage en mer de 21 jours et organisée pour le compte de trois PME nationales. Mais le processus aura finalement duré quatre longs mois.

C’est à Singapour que les pièces de machine ont été chargées à bord de l’Ever Given, le navire qui a heurté la berge du canal de Suez en mars dernier et a ensuite bloqué le trafic maritime de la principale voie navigable entre l’Europe et l’Asie pendant près d’une semaine. Environ 15 % du trafic maritime mondial passe par le canal.

Le porte-conteneurs a ensuite été immobilisé par les autorités du canal de Suez et n’a été libéré que le 7 juillet, après la conclusion d’un accord d’indemnisation.