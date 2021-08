Ypres Rally Belgium: Neuville 2e, Tänak premier leader

Le Belge se sent à l’aise, même s’il n’est pas en tête du rallye belge.

Non, Thierry Neuville n’est pas le 1er leader du Ypres Rally Belgium. C’est son équipier Ott Tänak qui s’est emparé du meilleur temps dans la 1ère spéciale Reninige-Vleteren longue de 15 km.

« Pas question de prendre tous les risques », affirmait le Belge. « Je voulais vivre une spéciale sans problème. Ce que nous avons fait. Je me sens en toute confiance avec la voiture. Dans ce secteur, mon pilotage était vraiment c confortable. Souvent, les carrefours sont poussiéreux et, par conséquent assez glissants. »

Le classement après l’ES1 : 1. Tänak (Hyundai) 7 : 49,1 ; 2. NEUVILLE (Hyundai) à 2,3 sec ; 3. Breen (Hyundai) à 2,5 sec ; 4. Evans (Toyota)6,4 ; 5. Rovanperä (Toyota) à 6,8