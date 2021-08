Le curry, plat préféré des Britanniques, fait aujourd’hui polémique

Lorsque les immigrés issus du sous-continent indien se sont installés au Royaume-Uni dans les années 1950-60, ils ont révolutionné la culture culinaire d’un royaume où il était possible de bien manger si on prenait trois fois par jour le petit-déjeuner, comme disait l’écrivain Somerset Maugham. Malgré l’engouement aujourd’hui pour toutes les gastronomies étrangères, le curry reste à la première place du podium. Malgré les modes et les bouleversements sociétaux, le « chicken curry masala » demeure imperturbablement le plat préféré des sujets de Sa Majesté.