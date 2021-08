Trois lignes sont encore impraticables actuellement : les tronçons entre Liège et Pepinster, Pepinster et Spa, ainsi qu’entre Gembloux et Ottignies.

Le tronçon ferroviaire compris entre Dinant et Gendron-Celles (L166) sera remis en service le 16 août à l’aube, a indiqué jeudi Infrabel. Sur les 25 lignes ou portions du réseau ferroviaire hors service à la suite des inondations qui ont durement touché la Wallonie mi-juillet, trois sont encore impraticables actuellement : les tronçons entre Liège et Pepinster, Pepinster et Spa ainsi qu’entre Gembloux et Ottignies.