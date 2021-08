Marcell Jacobs, champion olympique du 100m, s’arrête jusqu’en 2022 pour être «au top du top»

L’Italien Lamont Marcell Jacobs, qui a annoncé qu’il ne reprendrait la compétition qu’en 2022 après avoir remporté le 100 mètres aux JO de Tokyo, a expliqué vendredi sa décision par sa volonté d’être « au top du top » l’an prochain.

« Ce n’est pas une décision facile à prendre (…) je suis le premier à vouloir concourir chaque semaine, mais tu arrives à un certain stade où tu comprends que cela ne s’arrête pas là et que c’est seulement un point de départ », a déclaré le sprinter lors d’une interview sur la chaîne publique Rai1.

« L’an prochain il y a des rendez-vous importants, dont les Mondiaux et les championnat d’Europe (…) Chaque fois que je cours, je veux mettre la barre plus haut et donc l’an prochain je veux arriver au top du top, confirmer (mes résultats), voire améliorer ce que j’ai réussi à accomplir cette année », a-t-il ajouté.