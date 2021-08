A la découverte de 48 poètes de chez nous

C’est à deux de nos poètes que revient la généreuse initiative qui suit. Dans des livres parus séparément mais sous la même enseigne – l’ensemble « entrelus », aux éditions Le Coudrier –, Philippe Leuckx et Jean-Michel Aubevert signent un hommage à la poésie d’expression française, la grande majorité de Belgique, en choisissant de parler de l’œuvre de près de cinquante écrivains. Est-ce pour autant une anthologie ? Une étude critique ? Un essai ? Un peu de tout cela. Les textes, fouillés, sont une invitation à mieux connaître nos poètes et poétesses. C’est là leur grand mérite, et cela même s’il manque à ce double livre un texte générique, qui aurait permis d’introduire le sujet et de proposer une photographie d’ensemble.