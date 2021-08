Parmi les autres victimes, deux femmes de 51 et 66 ans et deux hommes de 43 et 59 ans ont été tués.

Une fillette de trois ans figure parmi les cinq personnes tuées lors de la fusillade jeudi soir à Plymouth (sud-ouest de l’Angleterre), dont l’auteur présumé s’est donné la mort, a indiqué vendredi la police.

Parmi les autres victimes, deux femmes de 51 et 66 ans et deux hommes de 43 et 59 ans ont été tués, a précisé la police du Devon et des Cornouailles. Deux blessés sont soignés à l’hôpital mais leurs blessures ne sont pas considérées comme graves.